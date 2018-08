München (ots) - Die Erlebnisveranstaltung "Gesunde Herzen fürMünchen" rund um das Thema Herzgesundheit sorgt dafür, dass nebeneinem eindrucksvollen wissenschaftlichen Programm auf demEuropäischen Kardiologiekongress für 31.000 Herzspezialisten auch dieunterhaltsame Information von Nicht-Medizinern nicht zu kurz kommt.Am Samstag, dem 25. August gibt es auf dem Odeonsplatz von 10 bis 17Uhr bei freiem Eintritt ein informatives, spannendes undunterhaltsames Programm für Jung und Alt.Veranstalter ist die Europäische Gesellschaft für Kardiologieunter der Schirmherrschaft der Deutschen Herzstiftung e. V.Organisator ist das Städtische Klinikum München.Ein Auszug aus dem vielfältigen Programm:* Besucher können im Herzen Münchens das faszinierende Organ Herzund seine Funktionsweise hautnah in einem begehbaren Modell erleben.* Erfahrene Sportler und Trainer zeigen sanfte Übungen, die denKreislauf in Schwung bringen. Wer mehr Aktivität wünscht, kann sichmit den Spielerinnen der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft unddem Nachwuchs des EHC Red Bull München messen.* Besucher könnensich über wirksame Vorbeugung von Herzerkrankungen und über dasrichtige Verhalten im Notfall informieren.* Wer möchte, kann sich auch sein individuelles Herz-Risikoprofilberechnen lassen.* Münchner Herzspezialisten und die Deutsche Herzstiftungbeantworten gerne individuelle Fragen und beraten umfassend.Das komplette Programm von "Gesunde Herzen für München" gibt es[hier] (https://goo.gl/LRB2m5)Bildmaterial finden Sie unter folgendem [Link](https://www.ots.at/redirect/Herzen)Rückfragehinweis:ESC: Roland Bettschart, B&K Kommunikationsberatung GmbHTelefon +436766356775; bettschart@bkkommunikation.com; www.bkkommunikation.comRaphael Diecke, Pressesprecher, Städtisches Klinikum München GmbH, Public Affairs, Marketing & KommunikationTelefon +49 (0)89 452279-492; Telefax +49 (0)89 452279-749; raphael.diecke@klinikum-muenchen.de; www.klinikum-muenchen.de; www.klinikum-muenchen.de/presseOriginal-Content von: European Society of Cardiology (ESC), übermittelt durch news aktuell