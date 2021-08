InfoSum sammelt 65 Millionen US-Dollar in Series B ein

Hamburg (ots) - +++ Data Collaboration Platform wird Wachstum und globale Expansion vorantreiben +++InfoSum gab heute eine Series-B-Finanzierung in Höhe von 65 Millionen US-Dollar bekannt. Alleiniger Investor der Finanzierungsrunde ist Chrysalis Investments. Seit Gründung der Data Collaboration Platform im Oktober 2015 hat das Unternehmen damit insgesamt 90 Millionen US-Dollar eingesammelt.Seit Abschluss der Series-A-Finanzierung Ende 2020 hat InfoSum den eigenen Umsatz verdreifacht, die Zahl der Mitarbeiter:innen verdoppelt, neue Märkte erschlossen und mehr als 50 neue Kunden gewonnen. InfoSum wird die neuen Mittel nutzen, um das Team in allen Bereichen des Unternehmens weiter auszubauen, in neue Märkte zu expandieren und die Entwicklung der Plattform voranzutreiben. Das Unternehmen setzt den Branchenstandard für sowohl datenschutzrechtlich wie technisch sichere Daten-Partnerschaften höher als andere Anbieter. Der "Non-Movement of Data"-Ansatz wird von führenden Unternehmen, die ihren Fokus auf Datenschutz und technische Sicherheit beim Aufbau eigener Customer Identity Plattformen setzen, eingesetzt.Globale Unternehmen setzen auf InfoSum, um eine datenschutzkonforme Zusammenarbeit zu ermöglichen, bei der Kundendaten zwischen und innerhalb von Unternehmen verknüpft werden, ohne diese Daten jemals zu teilen. Dieser maßgeschneiderte kundenzentrierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten durch eine bessere Customer Experience zu erschließen, damit bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Privatsphäre der Konsument:innen umfassend zu schützen."Das Bewusstsein unter Konsument:innen für den Schutz ihrer Daten nimmt zu, ebenso wie die Anzahl der Unternehmen, die Wert auf Qualität und Kontrolle legen. Diese treiben die nächste Phase eines Umdenkens voran, bei dem die Technologie, die es Unternehmen ermöglicht, Kundendaten sicher zu nutzen, eine entscheidende Rolle spielt. Wir von InfoSum sind stolz, diese Entwicklung voranzutreiben", sagt Brian Lesser, Chairman und CEO von InfoSum. "Unternehmen suchen nach Lösungen, um die existierenden Schwierigkeiten und Schwächen bei der Data Collaboration, der datengetriebenen Zusammenarbeit, zu überwinden. InfoSum löst diese Probleme."Nick Halstead, Gründer und CTO von InfoSum, fügt hinzu: "InfoSum hat schon früh den Bedarf an neuen Technologien im Bereich Datenschutz erkannt. Als Marktführer im Bereich Data Collaboration ermöglicht uns die Investition von Chrysalis, die Entwicklung unserer einzigartigen Infrastruktur zu beschleunigen und ihre innovativen Funktionen auf neue Bereiche auszuweiten."Uli Hegge, SVP Central Europe bei InfoSum, sieht massive Wachstumschancen auch im deutschsprachigen Markt: "InfoSums Technologie passt hervorragend zu den Erwartungen der Unternehmen hier. Die besonders ausgeprägte Datenschutz-Kultur verlangt nach wirklich datenschutzrechtlich und technisch sicheren Lösungen, die nicht nur vermeintlich oder kurzfristig die Erwartungen von Konsument:innen, der Politik und den einschlägigen Behörden adressieren. Wir freuen uns darauf, in Kürze Partnerschaften mit großen Unternehmen bekannt geben zu können."Mit der Investition wird Richard Watts, Portfolio Manager bei Chrysalis Investments in den Aufsichtsrat von InfoSum aufgenommen.Richard Watts, Portfolio Manager bei Chrysalis Investments, sagt: "InfoSum verfügt über eine der am schnellsten skalierbaren Einnahmequellen, die wir im Softwarebereich jemals gesehen haben, und adressiert unserer Meinung nach eine bedeutende Marktchance in der digitalisierten Welt. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit InfoSum und auf die Zusammenarbeit mit Brian Lesser, Nick Halstead und dem restlichen InfoSum-Team, um die technologischen Möglichkeiten zu verwirklichen."Seit dem Vermarktungsstart der InfoSum-Plattform im Jahr 2019 haben sich einige der innovativsten, datenschutzorientierten Unternehmen weltweit für InfoSum entschieden, um in einer sich schnell weiterentwickelnden Daten- und Technologielandschaft auch in Zukunft sicher unterwegs zu sein.---About Chrysalis Investments LimitedChrysalis Investments is a closed ended Investment Trust which listed on the London Stock Exchange in 2018 and is a constituent of the FTSE 250 index. Chrysalis' investment objective is to generate long-term capital growth through investing in a diversified portfolio consisting primarily of equity or equity related investments across public and private markets. The Trust is managed by Nick Williamson and Richard Watts of Jupiter Asset Management, who have over fifty years of investment experience between them.Further information can be found at: www.chrysalisinvestments.co.ukÜber InfoSumInfoSum ist eine Data-Collaboration-Plattform. Die patentierte, datenschutzkonforme Technologie und der "Non-Movement-of-Data"-Ansatz bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kundendaten miteinander zu verbinden und zu vergleichen, ohne jemals die eigenen Daten zu teilen oder außerhalb ihrer Kontrolle bewegen zu müssen. Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Medien, Finanzen, Connected TV, Handel, Gesundheit, Gaming und Entertainment vertrauen auf InfoSum, um eine bessere Customer Experience zu ermöglichen.Das Unternehmen wurde 2015 in Basingstoke, Großbritannien, von Nicholas Halstead gegründet und ist zusätzlich mit Büros in London, New York und Hamburg vertreten.