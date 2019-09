InfoDigital Oktober-Ausgabe im Handel: So bunt ist die digitale Radiowelt

Daun (ots) - Digitalradio wächst, und nicht nur in Deutschland undEuropa setzt man bei der Digitalisierung des Hörfunks auf den DAB+Standard. Seit dem jüngsten FAZ-Bericht diskutiert man hierzulandewieder über einen UKW-Ausstieg bis 2025. Wie es nun auch immer um denkonkreten Zeitpunkt stehen mag, eines ist sicher: Die Radiozukunftist digital. Das konstatierte auch der diesjährigeDigitalisierungsbericht Audio 2019 der Medienanstalten, nach dem derDigitalradiostandard DAB+ einen gewaltigen Sprung nach vorne gemachthat. InfoDigital hat die Ergebnisse genauer unter die Lupe genommen.Außerdem in dieser Ausgabe:Passend hat InfoDigital einen spannenden Überblick von DAB+Digitalradios im Heft, die sich möglichst einfach mit denvielschichtigen Nutzungsszenarien der digitalen Audiowelt verknüpfen.Mit den zugehörigen Standards DAB+ Digitalradio, Bluetooth oder WLANausgestattet, erlauben sie alle digitalen Audioangebote zu nutzen,die den Zuhörern am Herzen liegen. Auch dem Thema Streaming widmetsich InfoDigital in dieser Ausgabe und stellt neben aktuellenStreaming-Highlights auch Programmtipps aus VR und 360° vor. Denkostenlosen Streaming-Dienst Pluto TV beleuchten wir im Detail. Undunser Fachbeitrag zu 5G-Broadcasting wirft einen kritischen Blick aufden neuen Datenübertragungs-Standard. Eine Seniorenstudie zeigt:Smart zu sein, ist keine Frage des Alters. Wer heute in den goldenenJahren ist, benutzt nahezu selbstverständlich ein Smartphone.InfoDigital klärt auf, warum die vielseitigen Begleiter auch in derGeneration 70+ längst angekommen sind. Einen Messebericht derbesonderen Art finden Sie in unserem Artikel zur Gamescom 2019. Undmit dem Samsung Galaxy Fold und Apples iPhone 11 steht die neueGeneration von Premium Smartphones in den Startlöchern.Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 10/2019 (Nr.379), die ab Freitag, 27. September 2019 im Handel sowie im Internetals E-Paper erhältlich ist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: 06592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell