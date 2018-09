InfoDigital Oktober-Ausgabe im Handel: OLED, 8K und die Sprachassistenten

Daun (ots) - Die IFA 2018 begeisterte wieder einmal rund 250.000Besucher aus aller Welt. Zentrales Thema im TV-Segment: 8K - alsoFernsehgeräte mit Auflösungen von 7680 x 4320 Pixel und rund 33Millionen teils individuell ansteuerbaren Bildpunkten. Um diese mitansprechenden Bildern zu füllen, greift die jüngste Generationverbauter Bildaufbereitungschips auf künstliche Intelligenz zurück,die auch SD-Quellen auf Niveau polieren soll. Längst nicht dieeinzige wundersam bis bahnbrechend anmutende Entwicklung, die auf derder IFA zu entdecken war.Außerdem in dieser Ausgabe:Das Ultra HD-Programmangebot entwickelt sich prächtig. Arte führteeinen ersten Technologietest über Astra 19,2° Ost in Ultra HD HDRdurch und auch im Streaming-Sektor sprießen die 4K-Angebote.InfoDigital berichtet über HD+, das via Satellit immer mehr exklusiveUltra HD-Programmpakete bündelt. Für Doctor Who-Fans wird im Oktoberder Empfang britischer Sender interessant. InfoDigital zeigt, wie mandie neue Staffel auf BBC One HD über Satellit empfangen kann. SelteneEinblicke gewährt unser Artikel zum Einsatz optischerSat-Signalverteilungen in großen Erdfunkstellen. Im Kabel ist dieAnalogabschaltung in vollem Gange. Unser Ratgeber Kabelreceiver miteiner Marktübersicht aktueller Kabelempfänger gibt alle Infos zumkomfortablen Digitalumstieg. Die Veröffentlichung des erstenOnline-Audio-Monitors 2018 brachte es an den Tag: Mit rund 7Millionen neuen Nutzern entwickeln sich Webradio & Co. zumMassenmedium. Auch der aufstrebende DAB+ Digitalradio-Marktprofitiert vom Boom digitaler Audioangebote und startet gleich inmehreren Bundesländern mit neuen Programmangeboten durch. Beim Besuchder Gamescom begab sich InfoDigital ins Herz der Spiele-Branche undberichtet von diesem anderen, weltweit bedeutsamen Messe-Highlight,das den Vergleich zur IFA nicht zu scheuen braucht.Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 10/2018 (Nr.367), die ab Freitag, 28. September 2018 im Handel sowie im Internetals E-Paper erhältlich ist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: 06592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell