InfoDigital November-Ausgabe im Handel: Ist DAS die Zukunft des Fernsehens?

Daun (ots) - Obwohl sich alle einig sind, dass die disruptivenKräfte der Digitalisierung die Medienwelt vollständig verändern,entscheiden nicht die Experten über das Wohl und Wehe der Branche -sondern die Nutzer. Umso aufmerksamer schaut der aktuelleDigitalisierungsbericht der Medienanstalten auf das veränderteRezeptionsverhalten der Zuschauer. Die sehen längst nicht mehr nurlinear, sondern immer mehr auch nicht-linear fern. InfoDigitalbeleuchtet, was das für die Zukunft der TV- und Video-Branchebedeutet.Außerdem in dieser Ausgabe:Passend zum Auftakt des Weihnachtsgeschäfts gibt InfoDigital einenÜberblick zu Historie, Gegenwart und Zukunft smarter Uhren - und hatdrei aktuelle Smartwatch-Modelle getestet. Auch die neuen iPhoneshaben wir unter die Lupe genommen und blicken auf den aktuellen Trendder Retro-Konsolen. Mit Mimi Defined[TM] stellen wir eine potenteKlangtechnologie für personalisiertes Hören vor, die derzeit viel vonsich reden macht. Basierend auf Technologien aus derwissenschaftlichen Hörforschung lassen sich hiermit z. B. Kopfhörergezielt auf das Ohr des Nutzers abstimmen. In unserem Artikel'Satellit trifft IP' zeigen wir, wie Eutelsat derzeit versucht, dieVorteile des Satelliten mit hybriden Lösungen zu kombinieren. Zudemberichtet InfoDigital, welche Rolle Ultra HD, Virtual Reality undKünstliche Intelligenz in den Produktionsplanungen derÖffentlich-Rechtlichen spielen. Der Bericht zum Lokal-TV-Kongress2018 blickt auf die Zukunft lokaler und regionaler TV-Angebote.Spannend bleibt es auch um die Zukunft des Hörfunks in NRW bestellt,für die sich nun doch die Tore für DAB+ Digitalradio öffnen. Passendzur Analogabschaltung im Kabel blicken wir auf die DAB+ Einspeisungins digitale Kabel als Alternative zur DVB-C-Verbreitung.Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 11/2018 (Nr.368), die ab Freitag, 26. Oktober 2018 im Handel sowie im Internetals E-Paper erhältlich ist.