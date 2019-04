InfoDigital Mai-Ausgabe im Handel: HD Plus erfindet sich neu

Daun (ots) - Seit 10 Jahren entwickelt HD Plus sein kontinuierlichwachsendes HD-Programmangebot über Satellit. Aktuell stellt daskostenpflichtige HD+ Senderpaket 23 private HD- und UHD-Senderbereit. Jüngst konnte das Unternehmen seine Services um eine neueTV-Integration mit leistungsstarken Zusatzfeatures erweitern. Diesogenannten HD+ Komfort-Funktionen bieten den Neustart von Sendungen,Zugriff auf Mediatheken und einen interaktiven TV-Guide. Die neue,HbbTV-basierende Technologie geht jedoch noch weiter. Mit ihr könnenSat-Haushalte HD+ ganz ohne zusätzliche Hardware wie CI+ Modul,SmartCard oder USB-Key direkt am TV empfangen - das hat dasPotential, den deutschen Markt für HD- und UHD-Programminhaltenachhaltig zu verändern.Außerdem in dieser Ausgabe: VollautomatischeMotor-Satellitenantennen finden bei Camping- & Caravan-Freunden immergrößere Verbreitung. Die aktuelle InfoDigital hält einen Überblickaktueller Modelle sowie jede Menge Tipps und Tricks zu Anschaffungund Montage bereit. Die beliebte Reihe Satellit des Monats widmetsich diesmal dem freien Programmangebot von Hellas Sat 39° Ost.Darüber hinaus berichten wir über den zweiten DAB+ Bundesmux, der bisEnde 2019 an den Start gehen soll. Als Ergänzung fürs Smartphone undden Sound unterwegs sind zurzeit Bluetooth-Lautsprecher besondersbeliebt. Dass auch viele tragbare DAB+ Digitalradios Bluetoothsprechen, ist hingegen nicht so bekannt. InfoDigital gibt einenÜberblick zum aktuellen Markt und hat vier spannende DAB+ Mobilradiosmit Bluetooth unter die Lupe genommen. Streamen von Musik und Filmenist schon längst Alltag - bei Videospielen sieht das bisher andersaus. Mit seiner neuen Plattform Stadia will Google dies radikaländern: Ob auf dem Computerbildschirm, TV, Tablet oder Smartphone -Google verspricht alle Spiele auf allen Bildschirmen.Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 05/2019 (Nr.374), die ab Freitag, 26. April 2019 im Handel sowie im Internet alsE-Paper erhältlich ist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: 06592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell