InfoDigital März-Ausgabe: Alles, was Sie zum Wechsel auf DVB-T2 HD wissen müssen

Daun (ots) - Am 29. März ist es soweit. Mit DVB-T2 HD startet invielen deutschen Ballungsgebieten das neue HD-Antennenfernsehen mitinsgesamt rund 30 öffentlich-rechtlichen und privaten HDTV-Programmen- letztere verschlüsselt über das ab Juli kostenpflichtigeSenderpaket freenet TV. Mit dieser großen Programmauswahl, demQualitätssprung zu Full HD und der Einbindung zusätzlicherHbbTV-Inhalte und Mediatheken ist der Start von DVB-T2 HD einMeilenstein deutscher TV-Geschichte. Mit Detail-Informationen zuallen Senderstandorten, einer großen Marktübersicht aktueller DVB-T2HD-Receiver, Informationen zahlreicher TV-Hersteller zum DVB-T2HD-Empfang mit ihren Geräten sowie aktuellen Tests undProduktneuheiten begleitet InfoDigital den Start in einemausführlichen Themenschwerpunkt. Unser 40-Seiten-Extra-Heft "RatgeberDVB-T2 HD" beantwortet Ihnen alle Fragen zu DVB-T2 HD und gibt IhnenTipps und Tricks für den problemlosen Wechsel sowie weitereinteressante Zusatzinformationen. Alles, was Sie zum Wechsel aufDVB-T2 HD wissen müssen, lesen Sie in der InfoDigital März-Ausgabe,die ab Freitag, 24. Februar im Handel sowie im Abo oder als E-Papererhältlich ist.Außerdem: Im Satelliten-Bereich berichten wir über das FreenetTV-Vorbild HD+ auf Astra 19,2° Ost, das sich aktuell mit neuenMobil-Angeboten und Entschlüsselungsmöglichkeiten ins Gesprächbringt. Hispasat 36W-1, Europas ersten SmallGEO-Satelliten "Made inGermany", stellen wir im Steckbrief vor. Der programmatischenNeuausrichtung von Euronews, des einzigen paneuropäischenNewssenders, der 77 Länder in zwölf Sprachen über Satellit erreicht,haben wir einen ausführlichen Beitrag gewidmet. Wir berichten vongleich zwei Events über die Zukunft des Fernsehens - dem New TVSummit der Bitkom und dem Ultra HD-Kolloquium des IRT-München. FindenSie in diesem Heft acht Kopfhörer mit der aktivenGeräuschunterdrückung Noise Cancelling Active im Test. Wir stellenIhnen die jüngste Inkarnation des Mediencenters Kodi ausführlich vor,mit dem sich im Heimnetzwerk eine leistungsstarkeMultimedia-Infrastruktur zum Nulltarif bereitstellen lässt.