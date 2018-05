InfoDigital Juni-Ausgabe im Handel: So geht Sat-Empfang im Breitbandzeitalter

Daun (ots) - Ein Blick auf den diesjährigen ASTRA TV-Monitorzeigt: Der Satellit ist mehr denn je die führende TV-Plattform inDeutschland. Wenn am 14. Juni das erste Spiel der Fußball WM 2018angepfiffen wird, werden die besten Live-Bilder wieder einmal viaSatellit zu empfangen sein. Auch hinsichtlich seinerSignal-Verteilung bleibt Sat-TV weiterhin agil und assimiliert z.B.die Vorteile modernster Lichtwellenleiter-Technologien. Passend zumSport-Highlight des Jahres und dem Start der ANGA COM 2018,Deutschlands wichtigster Messe für Breitband, Kabel und Satellithaben wir eine InfoDigital-Ausgabe rund um den digitalenSatellitenempfang geschnürt.Außerdem in dieser Ausgabe:Unser Technikratgeber Optik zeigt die zahlreichen Vorteile deroptischen Verteilung von Satelliten-Signalen mit einer Marktübersichterhältlicher Komponenten. Auch gehen wir die riesige internationaleProgrammvielfalt ein, die sich mit Multifeed-Anlagen empfangen lässt.In unserem 32 Seiten Extra-Heft Satfinder.info finden Sie zudem alleFrequenzen der beliebtesten Satelliten inklusive HD+, Freenet TV Sat,Diveo und Sky. Den Auftakt der Fußballweltmeisterschaft in Russlandbegleitet InfoDigital mit ausführlichen Hintergründen und einempraktischen WM-Programmplaner. Unser großer InfoDigital Messeguidezur ANGA COM 2018 hält auch in diesem Jahr wieder Hallenpläne,Ausstellerlisten und die wichtigsten Produkt-Highlights bereit. ImVorfeld zum Start der neuen Multimedia-Plattform Sky Q in Deutschlandund Österreich hat InfoDigital das Paket unter die Lupe genommen.Auch das leistungsfähige StreamOn-Mobilpaket der Telekom haben wirgenauer beleuchtet. Bei der heißen Debatte rund um denRundfunkbeitrag bringen wir Sie auf den aktuellen Stand.Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 06/2018 (Nr.363), die ab Freitag, 25. Mai 2018 im Handel sowie im Internet unterhttp://bit.ly/infodigital363 erhältlich ist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: +49(0)6592/9298721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell