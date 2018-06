InfoDigital Juli-Ausgabe im Handel: Großes Kino für Zuhause

Daun (ots) - Viele deutsche Wohnzimmer sind in den vergangenenJahren dem Traum vom Heimkino ein gutes Stück näher gerückt. MitBildschirm-Diagonalen zwischen 124 cm und 165 cm bieten aktuelleFlachbildfernseher mit 50, 55 oder 65 Zoll Bildschirmdiagonalefarbenprächtige Bilder in Full HD- oder Ultra HD-Auflösung - oftschon für kleines Geld. Was in nahezu allen Bereichen einen Gewinndarstellt, birgt in Bezug auf den Klang Nachteile. Richtig guterSound braucht eben Volumen. Doch auch der ist inzwischenerschwinglich geworden - gleich ob es sich um Soundbars,Soundprojektoren oder ausgewachsene Mehrkanal-Systeme handelt. Mitdem richtigen Beamer und einer ausfahrbaren Leinwand lässt sich dasWohnzimmer sogar noch näher ans Heimkino-Erlebnis rücken. AlsEntscheidungshilfe hält die aktuelle InfoDigital-Ausgabe mit demRatgeber Heimkino und Soundlösungen spannende Tipps undProduktempfehlungen bereit.Außerdem in dieser Ausgabe:Neben fünf kabellosen Bluetooth-Kopfhörern, nimmt InfoDigital auchaktuelle Kabelstandards unter die Lupe. Zudem stellt InfoDigitalTipps und Geräteoptionen zur DAB+ Nachrüstung von Kraftfahrzeugenvor. Ein Vergleich der beliebtesten Musik-Streaming-Dienste und einMesserückblick auf die jüngste 'High End' in München gehörenebenfalls zum aktuellen Audio-Schwerpunkt. Kabelkunden finden allewesentlichen Informationen zur aktuellen Analogabschaltung, bei derdie Netzbetreiber die letzten Schalter fürGigabit-Breitbandversorgung umlegen. Mit Berichten zur Tour de Franceund den BBC Proms gibt InfoDigital Ausblick auf zweiMedienereignisse. Passend widmet InfoDigital den 'Satellit desMonats' der Orbitposition ASTRA 28,2° Ost, die britisches Fernsehenunverschlüsselt nach Deutschland bringt - und beleuchtet mit demUK-Spot-Beam ein interessantes Phänomen britischer Medienpolitik.Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 07/2018 (Nr. 364),die ab Freitag, 29. Juni 2018 im Handel sowie im Internet unterhttp://bit.ly/infodigital364 erhältlich ist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: +49(0)6592/9298721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell