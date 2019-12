InfoDigital Januar-Ausgabe im Handel: Sport-Dokus erobern die Streaming-Welt

Daun (ots) - Was haben Borussia Dortmund, Antoine Griezmann und Andy Murraygemeinsam? Richtig, zu allen kann man eine exklusive Dokumentation bei einemStreaming-Anbieter sehen. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass eine neue Sport-Dokubei Amazon oder Netflix auf den Markt gebracht wird. Dabei geben Sportlerinnenund Sportler - und sogar ganze Mannschaften detaillierte Einblicke in ihrenAlltag. InfoDigital stellt Ihnen eine Auswahl von Inhalten vor.Außerdem in dieser Ausgabe:Auch sonst dreht sich in InfoDigital wieder alles um starken Content inStreaming und TV. Sei es beim Bericht zum Start der neuen Streaming-PlattformJoyn Plus+, die Netflix & Co. Paroli bieten will, oder einem Resümee von zehnJahren HD+, das HDTV und Ultra HD über Satellit anbietet. Auch stellen wir dieneue Software Audials One 2020 vor und verlosen in dieser InfoDigital-Ausgabefünf Vollversionen des leistungsfähigen Streaming-Recorders. Dass Inhaltegefragt sind, weiß man auch bei Streaming-TV-Anbieter Zattoo, der im letztenJahr eine starke Dynamik entwickelte - vor allem als Content-Lieferant mit demInternet als Basisstruktur. Führender Empfangsweg bleibt weiterhin Satellit mitseiner riesigen, frei und unverschlüsselt empfangbaren, internationalenProgrammvielfalt z. B. über Astra 19,2° Ost oder Eutelsat 13° Ost. Als Satellitdes Monats nehmen wir Eutelsat 16° Ost ins Visier, über den zahlreicheProgrammangebote aus dem Balkan zu empfangen sind. Im aktuellen Technik-Ratgebergibt InfoDigital einen Überblick über die mannigfaltigen Möglichkeiten,Satellitenfernsehen in kleinen und großen Strukturen zu verteilen.Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 01/2020 (Nr. 382), die abFreitag, 20. Dezember 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlichist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: 06592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51028/4473536OTS: INFOSAT VerlagOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell