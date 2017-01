InfoDigital Februar-Ausgabe im Handel: DAB+ Digitalradio-Spezial

Daun (ots) - Das Medium Radio ist alles andere als abgeschrieben,sondern ganz im Gegenteil derzeit in Form von DAB+ Digitalradiowieder Gegenstand aktueller Debatten und Entwicklungen. DAB+ ist inDeutschland angekommen und etabliert sich zunehmend als bevorzugterWeg zum Radioempfang. Passend zum Welttag des Radios am 13. Februarist die aktuelle Ausschreibung des zweiten DAB+ Bundesmux Realitätgeworden und wird die ohnehin schon große Programmvielfalt inDeutschland künftig weiter erhöhen - keine Region, in der dann nichtüber 30 digitale Radiosender völlig rauschfrei und in bester Qualitätüber DAB+ zu empfangen sein werden. InfoDigital hat in einem in einemDigitalradio-Spezial zusammenzutragen, warum sich der Umstieg aufDAB+ durchaus für Sie lohnt. Lesen Sie mehr dazu in derFebruar-Ausgabe, die ab Freitag, 27. Januar für 5,50 EUR im Handelerhältlich ist.Außerdem:Neben spannenden Hintergründen und Interviews finden Sie eineMarktübersicht, in der wir Ihnen über 30 DAB+ Digitalradios von unter50 bis 600 Euro vorstellen. In unserem großen Digitalradio-Teststellen wir zudem sechs hochwertige Digitalradios mit integriertemCD-Player im Detail vor. In einem weiteren Test widmen wir auch eineranderen brandaktuellen Gerätekategorie - den Multiroom-fähigenWLAN-Lautsprechersystemen. Auch das Satelliten-Segment gibt diesenMonat wieder einiges an Neuigkeiten her. Unsere regelmäßigerscheinende Astra Satblock-Übersicht enthält wieder zahlreicheAktualisierungen. Natürlich stellen wir Ihnen auch wieder zahlreicheneue Produkte aus dem CE-Bereich vor. Diese und viele weitereinteressante Themen finden Sie in dieser InfoDigital-Ausgabe.Neu seit JanuarBereits seit 2005 gehört das Digitalmagazin zu den wichtigstenInformations- und Meinungsmedien am Markt. Mit dem neuen"DigitalMAGAZIN plus" haben wir unseren werktäglichenPremium-Newsletter noch einmal neu aufgelegt und um aktuelle Stimmenund Interviews aus der Medienszene erweitert. Das neue DigitalMAGAZINplus erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Anmeldung unterwww.digitalmagazin.infoPressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: 06592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell