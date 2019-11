InfoDigital Dezember-Ausgabe im Handel: Digitalradio wird Pflicht - Der neue Radiostandard heißt DAB+

Daun (ots) - Mit der Billigung des Bundesrates ist die Verankerung desdigital-terrestrischen Rundfunkstandards im Telekommunikationsgesetz nun endlichgeschafft: Ab dem 21. Dezember 2020 müssen nicht nur Radios in Neuwagen denEmpfang und die Wiedergabe von digital-terrestrischem Radio, also DAB+,ermöglichen. Auch für stationäre Radiogeräte mit Display gilt künftig dieDigitalradiopflicht. Damit ging die EU-Vorgabe für die 28 EU- Mitgliedstaaten indeutsches Recht ein und DAB+ erhält als einzig verfügbarer digitalterrestrischerRadiostandard ein gesetzliches Fundament. Auch für die Kunden ist dieEntscheidung ein wichtiger Schritt. Denn mit der Wahl eines DAB+ Digitalradiosliegen sie in jedem Fall immer richtig.Außerdem in dieser Ausgabe:DAB+ Digitalradios sind auch in unserer diesjährigen Strecke der bestenTechnikgeschenke zahlreich vertreten. Frisch vom Wunschzettel importiert, findensich dort noch viele weitere spannende Geschenktipps. Im Einkaufsratgeber'Bester Klang fürs TV' gibt InfoDigital einen Überblick über die verschiedenenTechnologien, Standards und Gerätetypen für Soundbars und TV-Audiolösungen.Damit lassen sich unsere Programmtipps für eine gemütliche Weihnachtszeit mitausgewählten Film- und Serien-Highlights aus der Streaming-Welt garantiert nochbesser genießen. Mit der Vorstellung des aktuellen Digitalisierungsberichts derMedienanstalten, unserem Bericht von den Medientagen München, Eindrücken von derIBC und den Ambitionen des Telekom-Angebots MagentaTV beleuchtet InfoDigitalauch die Perspektiven des aktuell massiven Medienwandels. Für Freunde desSatelliten-Empfangs gibt es in dieser Ausgabe ebenfalls Einiges zu entdecken.Neben dem beliebten 32 Seiten Extra-Heft Satfinder mit allen Frequenzen derbeliebtesten Satelliten, widmet sich InfoDigital der zunehmend wichtigen Frage,wie sich TV-Empfangs- und -Verteilanlagen sicher vor LTE-Störeinstrahlungenschützen lassen.Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 12/2019 (Nr. 381), die abFreitag, 29. November 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlichist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: 06592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51028/4452788OTS: INFOSAT VerlagOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell