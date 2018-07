InfoDigital August-Ausgabe im Handel: Neuer TV-Trend eSport

Daun (ots) - eSport rückt immer mehr ins öffentliche Interesse. Inder aktuellen InfoDigital-Ausgabe beleuchten wir die stetig wachsendeSzene, die hunderte Millionen Euro umsetzt und auf eSport-Eventsgroße Hallen mit begeisterten Anhängern füllt. Per Livestreamverfolgen inzwischen Millionen Fans Spiele und Spieler. Ein großesThema, auf das auch die TV-Branche aufmerksam geworden ist. Mitwöchentlichen Magazinen oder eSport Live-Events setzen jetzt auch dieTV-Macher auf den Sog der eSport-Wettkämpfe. Allen voran widmenSport1 und die ProSiebenSat.1-Gruppe dem neuen Sportvergnügen immermehr Sendezeit ihrer TV-Programme - doch die Konkurrenz aus demInternet ist groß.Außerdem in dieser Ausgabe:In unserer Rubrik Technik stellen wir Ihnen ein Referenzprojektzum Einsatz von Glasfaser in der Sat-Verteilung vor. Unsere Serie"Satellit des Monats" widmet sich mit Eutelsat 13° Ost einer derspannendsten Ergänzungen zum Deutschen Standard-Orbit. Die Schweizund Südtirol bereiten sich auf den UKW-Ausstieg vor. Lesen Sie, warumDeutschland in der Mitte Europas nicht auf DAB+ verzichten kann. DerZeitrahmen für die SD-Abschaltung via Satellit wird immer konkreter.Auch unser Messerückblick zur ANGA COM weist Richtung Zukunft. ARD,ZDF und Deutschlandradio dürfen künftig deutlich mehr im Internet -InfoDigital erklärt, was neben dem Fall der Sieben-Tage-Regelung nochkommt. Auch einen spannenden Beitrag zu echtem Propaganda-Radiofinden Sie in der aktuellen Ausgabe.Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 08/2018 (Nr.365), die ab Freitag, 27. Juli 2018 im Handel sowie im Internet alsE-Paper erhältlich ist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: +49 (0) 6592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell