InfoDigital August-Ausgabe im Handel: DAB+ Digitalradio - Europas digitale Radiozukunft

Daun (ots) - Der Beschluss des Niedersächsischen Landtags, sichfür eine Beendigung von DAB+ Digitalradio einzusetzen und stattdessenzukünftig auf eine breitbandige Internetverbreitung über 5G zusetzen, sorgte bundesweit für Kopfschütteln. Schließlich steht DAB+Digitalradio nicht nur in Deutschland sondern in der gesamtenEuropäischen Union erklärterweise als digitaler Nachfolgestandard des70 Jahre alten UKW-Radios fest. In Gesprächen mit Herstellern undVerantwortlichen aus Wirtschaft und Politik ist InfoDigital der Fragenach der digitalen Radiozukunft nachgegangen - und kommt zu einemeindeutigen Fazit.Außerdem in dieser Ausgabe:Mit zwei Digitalradios im Test und aktuellen DAB+ Mobilradios fürden Sommer in Park und Garten stellt InfoDigital etliche spannendeDAB+ Digitalempfänger vor. Um den ganz individuellen Musikgenuss gehtes im Check aktueller Audiostreaming-Dienste. Anixe startet einenneuen frei empfangbaren HD-Sender nebst HbbTV-basiertem VoD-Angebot.Im Steckbrief stellt InfoDigital die Satelliten Eutelsat 7C und T-16vor. Mit Joyn widmet sich InfoDigital der neu gestarteten TV- undVideo-Streaming-Plattform, die Netflix und Amazon Prime Videoentgegen treten soll. Unser Bericht von der Media Tasting 2019 wirfteinen Blick auf den aktuellen Stand der digitalen Transformation derMedienbranche. Und mit TELE 5 Geschäftsführer Kai Blasberg sprechenwir über Nachhaltigkeit und den Status Quo der deutschen TV-Branche.Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 08/2019 (Nr.377), die ab Freitag, 26. Juli 2019 im Handel sowie im Internet alsE-Paper erhältlich ist.