InfoDigital April-Ausgabe im Handel: Mobil auf Empfang bei Camping und Co.

Daun (ots) - Niemals war es leichter, auch unterwegs auf Empfangzu sein: Von mobilen TVs für das neue Antennenfernsehen "DVB-T2 HD",über vollautomatische Drehanlagen für den Satelliten-Empfang, bis hinzu einer großen Marktübersicht mobiler Digitalradiogeräte zum Empfangvia DAB+ für unterwegs. Erfahren Sie in der InfoDigital April-Ausgabeeine ganze Reihe spannender Lösungen für den mobilen TV- undRadio-Empfang. Hierzu zählt auch unser ausführlicher Test zwölfmobiler Kopfhörer mit acht In-Ear- und vier Kopfbügel Hörern. DieInfoDigital 4/2017 (Nr. 349) ist ab Freitag, 31. März im Handel sowieim Internet als E-Paper erhältlich.Außerdem:Um stationäre Drehanlagen geht es in unserem Technik-Teil, dersich auch den jüngsten Neuheiten im Bereich teilnehmergesteuerterEinkabellösungen widmet. Damit Sie alle Daten zu Astra 19,2° Ost,Eutelsat 13° Ost, Astra 23,5° Ost, Astra 28,2° Ost, Eutelsat 9° Ostund Eutelsat 5° West jederzeit zur Hand haben, liegt unsererApril-Ausgabe das Extra-Heft unserer InfoDigital-FrequenztabellenSatFinder.INFO bei. Mit Peter Lepper, dem Gründer und Eigentümer desdeutschen Lifestyle-Elektronik-Herstellers TechniSat haben wir imInterview über seine Pläne für den neuen Unternehmens-SchwerpunktSmart Home gesprochen und wie er die Zusammenarbeit mitzukunftsoffenen Handwerksunternehmen forcieren will. In unseremProgrammteil berichten wir über neue Sport-Angebote, und wie immermehr Vereine und Ligen zu Medienunternehmen werden. Auch der aktuelleSiegeszug von DAB+ Digitalradio ist Thema - bei unseren Nachbarn inEuropa und in Form des 2. Bundesmux bei uns in Deutschland. Mit demWandel der deutschen Kabelnetze zu All-IP und der im Juni beginnendenAnalogabschaltung bei Unitymedia berichten wir über die aktuellenEntwicklungen im TV-Kabel.