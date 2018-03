InfoDigital April-Ausgabe im Handel: Hallo Alexa - So macht Smart Home Spaß

Daun (ots) - Über die Verknüpfung mit den Sprachassistenten vonAmazon, Google oder Apple gewinnen klassische Smart Home Systeme eineneue Einfachheit - und machen einfach mehr Spaß. Studien belegen,dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland schon einmaleinen digitalen Sprachassistenten benutzt und weitere 19 Prozent sicheine Nutzung vorstellen können. Unser Smart Home Schwerpunkt bietetdaher nicht nur eine Marktübersicht aktueller Smart Home-Systeme,sondern auch einen großen Einkaufsführer Sprachsteuerung sowiezahlreiche Infos und Tests zu smarten Lautsprechern und denspannendsten Alexa-Skills.Außerdem in dieser Ausgabe: Auch mit Blick auf den deutschen Marktfür Satellitenfernsehen hatte es das erste Quartal 2018 in sich: MitHD Plus und dem Start von Diveo und Freenet TV über Satellit haben17,2 Millionen Sat-Zuschauer die Wahl zwischen drei HD-Paketen.InfoDigital stellt die Angebote nebeneinander. Ultra HD über Satellitkommt ebenfalls in Bewegung und die ersten Sender peilen den UltraHD-Regelbetrieb an. Zu Ihnen gehört auch das ZDF, das den UHD-Startüber Satellit und Kabel ab 2022 für realistisch hält. Die Umstellungauf DVB-T2 HD geht in die dritte Runde. InfoDigital berichtet, inwelchen Regionen das Antennenfernsehen am 25. April umgestellt wirdund wo Sie neben den Öffentlich-Rechtlichen auch die privatenProgramme über Freenet TV empfangen können. Über seine bundesweiteVerbreitung bietet DAB+ Digitalradio nationalen Sendern wie KlassikRadio oder Sunshine Live die Möglichkeit, auf UKW-Flickenteppiche zuverzichten - und weiteres Wachstum anzustoßen. Schon jetzt stehenneue Anbieter bereit. Natürlich bietet InfoDigital wieder spannendeGerätevorstellungen und Tests wie z. B. zum neuen Satfinder MegasatHD1 Kompakt.Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 04/2018 (Nr.361), die ab Donnerstag, 29. März 2018 im Handel sowie im Internetals E-Paper erhältlich ist.Pressekontakt:Redaktion InfoDigitalTel.: 06592/929 8721www.infodigital.dewww.infosat.dewww.digitalmagazin.infowww.satfinder.infoOriginal-Content von: INFOSAT Verlag, übermittelt durch news aktuell