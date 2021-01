Influencer spenden für $27M Barstool Fund!

Chad Hurley, Mitbegründer von YouTube im Besitz von Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), sagte am Samstag, dass er an The Barstool Fund spendet, eine gemeinnützige Initiative, die vom Barstool Sports-Gründer Dave Portnoy ins Leben gerufen wurde.

Was ist passiert?

Trotz des Versuchs, Unternehmen angesichts der Coronavirus-Pandemie COVID-19 zu helfen, kommt die Unterstützung der Regierung zu wenig und zu spät. Das sagt Portnoy, der Unternehmern hilft, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



