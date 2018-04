"Influencer, ein nebulöser Sumpf." - Wotan Wilke Möhring im NEON-Interview

Hamburg (ots) - Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring erzähltgegenüber dem Magazin NEON (Ausgabe 05/2018), welchen Ratschlagseines Vaters er besonders schätzt: "'Mit jedem Tag vergrößert sichder Kreis derjenigen, die mich am Arsch lecken können.' Ich habe eineganze Weile gebraucht, um das zu verstehen: Es meint gar keinenZynismus nach außen, sondern eine Fokussierung aufs Innere. Und dasist ziemlich schlau." Seine Kinder wiederum würden ihm oft klarmachen, dass die einfachen Dinge bereichernd sind. "Man kann ihnennoch so ein fancy Dauerentertainprogramm bieten - wenn man am Endedes Wochenendes fragt, was sie am Schönsten fanden: 'Als wir mit demHund über die Wiese gerannt sind.'"Gegenüber NEON äußert Wotan Wilke Möhring auch seine Einschätzungdes Phänomens Influencer: "Influencer, ein großes Feld, einnebulöser Sumpf. Ich denke, das ist eine Blase - da wird sich balddie Spreu vom Weizen trennen. Der Mensch sucht nach Erfüllung, vonHerz und Geist. Etwas, das substanzlos ist, wird nicht langefaszinieren können."Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON(Ausgabe 05/2018) zu finden, die ab heute im Handel erhältlich ist.Diese Meldung ist mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbH & Co KGPR/Kommunikation NEONTelefon: 040 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deInternet: www.neon.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, NEON, übermittelt durch news aktuell