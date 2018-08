Influencer - Meinungsmacher 2.0 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Eine ARAG Umfrage über die Wirkung von Influencern auf diedigitale Öffentlichkeit- 63,2 Prozent der Befragten nutzen Soziale Medien mindestens täglich- 58,5 Prozent der befragten Onliner wissen, was sich hinter einemInfluencer verbirgt- 25,3 Prozent der Social-Media-Nutzer folgen einem oder mehrerenInfluencern- 59,8 Prozent der Befragten vertrauen den Produkt-Empfehlungen vonInfluencernDer Begriff Influencer entstammt dem englischen Verb 'toinfluence', auf Deutsch übersetzt 'beeinflussen'. Influencerbeschäftigen sich in der Regel intensiv mit bestimmten Themen im Netzund verbreiten ihre Meinung dazu über diverse Social-Media-Kanäle wiez. B. Instagram, Facebook oder YouTube. Wem die Inhalte gefallen, derfolgt diesen Seiten und wird so zum Follower. Durch das gemeinsameInteresse am Thema und einen engen Kontakt zwischen Influencer undFollower sind die Online-Meinungsmacher besonders authentisch undgenießen bei ihren Fans großes Vertrauen. In einer onlinedurchgeführten, repräsentativen Umfrage hat die ARAG gemeinsam mitdem Meinungsforschungsinstitut Kantar TNS die Wirkung von Influencernauf die digitale Öffentlichkeit untersucht.Die Jüngsten sind am aktivstenMit 72,7 Prozent gehören die 16- bis 24-Jährigen zu denintensivsten Nutzern von Social-Media-Kanälen. Drei von vier jungenOnlinern nutzen diese Plattformen sogar mehrmals täglich.Erwartungsgemäß sinkt das Interesse an Instagram & Co. mitzunehmendem Alter: So nutzen bei den 55- bis 64-jährigen Befragtennur noch 20,7 Prozent täglich soziale Kanäle, 25,1 Prozent hingegenhaben gar kein Interesse daran. Dabei ist die Damenwelt offenbaretwas neugieriger auf das, was gepostet und getwittert wird - siehaben die Nase mit 45,2 Prozent (Männer 40,4 Prozent) leicht vorn.Was, bitteschön, ist ein Influencer?Obwohl in aller Munde und mittlerweile ein echter Marketing-Faktorfür Unternehmen, könnten nur 25,5 Prozent der Befragten den BegriffInfluencer genau erklären. Immerhin wissen 33 Prozent in etwa, wasdas Wort bedeutet. 23,1 Prozent hingegen haben 'Influencer' zwarschon gehört, aber wissen nicht näher darüber Bescheid und 14,2Prozent kennen den Begriff gar nicht. Auch hier ist die Gruppe der16- bis 24-Jährigen am besten informiert: 46,8 Prozent der jungenOnliner wissen genau, was ein Influencer ist. Bei den über55-Jährigen könnten nur noch 12,2 Prozent den Begriff erklären.Junge Onliner folgen eifriger als ältereVon den befragten Internet-Usern im Alter zwischen 16 und 24Jahren folgt fast jeder Vierte (22,6 Prozent) fünf oder mehrInfluencern. Damit liegen die Youngster wieder ganz vorne. Schon beiden 25- bis 34-Jährigen sind es nur noch 9,1 Prozent. Bei den 55- bis64-jährigen Internet-Usern erlahmt das Interesse an Influencern fastvöllig - 88,1 Prozent dieser Gruppe sind noch nie einem Influencergefolgt.Influencer genießen viel Vertrauen48,8 Prozent aller Befragten Onliner sind bereit - zumindest beikleineren Anschaffungen - den Empfehlungen von Influencern zuvertrauen. Bei teuren Neukäufen oder schwierigen Entscheidungen wiez. B. bei Policen oder erklärungsbedürftigen Produkten greifen diemeisten immer noch eher auf andere Informationsquellen zurück.Auffällig dabei ist, dass Frauen deutlich vertrauensseliger sind alsmännliche Onliner: Mehr als die Hälfte (55,9 Prozent) lassen sich beiKaufentscheidungen von Influencern beeinflussen. Die Herren sind mit42,3 Prozent etwas skeptischer. Betrachtet man den Zusammenhang vonAlter und Vertrauen in Influencer, scheint die jungeOnline-Generation der 16- bis 24-Jährigen deutlich kritischer zusein. Hier sind es ähnlich viele, die sich bei Kaufentscheidungenleiten lassen (45,6 Prozent) und die sich nicht beeinflussen lassen(41,4 Prozent). Bei den älteren Nutzern sozialer Kanäle hingegenlegen über die Hälfte der Befragten Wert auf die Empfehlung vonInfluencern (50,7 Prozent) und nur 34,4 Prozent trifftKaufentscheidungen allein.Der Begriff Influencer ist also verdient: Personen, die insozialen Netzwerken oder auf online Video-Plattformen sehr aktiv sindund sehr viele Fans haben, genießen großes Vertrauen und könnendurchaus die Meinungen ihrer Follower beeinflussen. IhreGlaubwürdigkeit ist durch die Nähe zu ihren Fans größer als Aussagenund Versprechen von Marketing-Abteilungen.Pressekontakt:Brigitta MehringKonzernkommunikation ARAG SEFachpresse/Kunden PRTelefon: 0211 963-2560Fax: 0211 963-2025E-Mail: brigitta.mehring@arag.dewww.arag.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell