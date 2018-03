"Influencer Marketing" - das erste Grundlagenwerk erscheint als Buch im renommierten Springer Gabler Verlag (FOTO)

Hamburg (ots) -Neues Fachbuch informiert über Strategien, Plattformen,Instrumente, rechtliche Rahmenbedingungen und bietet viele Beispielefür Unternehmen und Influencer - Im Online Marketing findet derzeitein Shift großer Marketing Budgets zum Influencer Marketing statt.Gleichzeitig entwickeln sich sowohl die Social Media Plattformen wieFacebook, Youtube, Instagram, Snapchat oder Musical.ly als auch dieInfluencer Szene mit großer Geschwindigkeit und zunehmenderDiversität weiter. Diese Dynamik stellt sowohl für Marketingprofisals auch für Influencer eine immense und täglich neue Herausforderungdar. Das von Marlis Jahnke herausgegebene und im Springer GablerVerlag erscheinende Buch "Influencer Marketing - Für Unternehmen undInfluencer" erläutert daher als erstes Grundlagenwerk fundiert undpraxisorientiert alle entscheidenden Erfolgsfaktoren des InfluencerMarketings - und gibt somit wertvolle Orientierung sowohl fürUnternehmen als auch für Influencer."Mir ist es ein großes Anliegen, gleichermaßen den Influencern alsauch den Marketingentscheidern aktuelles und umfassendesExpertenwissen bereit zu stellen", so Herausgeberin und MitautorinMarlis Jahnke, "denn nur in einer professionellen Beziehung immitunter fragilen Zusammenspiel können beide Seiten langfristigerfolgreich sein." Marlis Jahnke begleitet die Influencer Szene seitvielen Jahren. Als Unternehmerin ist sie seit 1999 Managing Partnerbei Inpromo, einer Agentur für Online Kommunikation, und gründete imJahr 2014 mit HashtagLove Deutschlands erste Influencer MarketingPlattform.Was ist Influencer Marketing und worauf muss ich beim InfluencerMarketing achten?Grundsätzliche Erläuterungen führen in die Besonderheiten desInfluencer Marketing ein und definieren die unterschiedlichenInfluencer Kategorien. Zudem werden viele nützliche InfluencerMarketing Plattformen, Netzwerke und Instrumente vorgestellt.Marketingprofis erfahren in zahlreichen Beiträgen namhafterAutoren, wie sie Influencer Marketing bestmöglich in ihreKommunikationsstrategie integrieren und so einen markenstrategischenFit für einen optimalen Imagetransfer herstellen, wie sie diepassenden Influencer finden und nach welchen konkreten Regeln dieZusammenarbeit optimal funktioniert: von der Vertragsgestaltung überdas Briefing bis hin zum Monitoring. Influencer erhalten gleichzeitigwertvolle Anregungen, wie sie ihre Karriere weiterprofessionalisieren können und lernen aus Erfahrungsberichten undEmpfehlungen von erfolgreichen Akteuren im Markt.Zudem liefern 14 strukturierte und redaktionell aufbereiteteFallbeispiele aus Branchen wie Drogerie, Food, Technik und Medienwichtige Insights und Anregungen für zukünftige Influencer MarketingKampagnen sowohl im B2B als auch im B2C.Rechtlicher Rahmen des Influencer MarketingAls wichtiges und erfolgskritisches Thema werden zudem diewettbewerbs- und medienrechtlichen Grundlagen des InfluencerMarketing verständlich und handlungsorientiert dargestellt. DieAutoren geben Antworten zum rechtlichen Stand hinsichtlichKennzeichnung, zu Jugendschutz und Aufsicht sowie Hinweise zuweiteren Aspekten im Influencer Marketing Recht.Namhafte Autoren aus der Praxis"Neben der außerordentlichen Fachexpertise und Praxiserfahrungaller Autoren bin ich sehr glücklich, dass wir einen ausgeglichenenMix von weiblichen und männlichen Autoren für unser InfluencerMarketing Buch gewinnen konnten", so Marlis Jahnke. DieBeitragsautoren des Grundlagenwerks zum Influencer Marketing sindRegina Brix, Dr. Annette Bruce, Thomas Fuchs, Dr. Caroline Hahn,Fabian Held, Hendrik Martens, Moritz Meyer, André Krüger, MelanieLammers, Franziska von Lewinski, Monika Sekara und Simon Unge.Steckbrief- Titel: Influencer Marketing. Für Unternehmen und Influencer:Strategien, Plattformen, Instrumente, rechtliche Rahmen - mitvielen Beispielen.- Preis: EUR 39,99, inkl. e-book- Verlag: Springer Gabler- Format: Taschenbuch - 276 Seiten- Vorbestellung: Amazon Vorbestellung ab sofort unterhttp://bit.ly/InfluencerMarketingBuch- Buchveröffentlichung: 1. Mai 2018- Hardcover ISBN 978-3-658-20853-0- eBook ISBN: 978-3-658-20854-7ÜBER HASHTAGLOVEHashtagLove ist die deutsche Full-Service Influencer MarketingPlattform - 2014 gegründet von der etabliertenOnlinemarketing-Agentur INPROMO. Wir vernetzen Marken mit Micro- undMakro-Influencern aller Social Media Kanäle. 