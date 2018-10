Influencer Marketing - Wünschelrute oder Wunderwaffe in der Kommunikation anno 2018? (FOTO)

Hamburg (ots) -Kaum ein Thema beschäftigt aktuell die Marketing- undKommunikationsbranche so intensiv wie das Thema der Influencer. Daherdrehte sich der gestrige Clubabend des Marketing Club Hamburg umNutzen, Risiken und Nebenwirkungen von Influencer Marketing. AlsExperte war Christoph Kastenholz, CEOs und Gründungspartner der PulseGroup, vor Ort. Die Pulse Group ist die marktführende Agentur imBereich Influencer Marketing mit Büros in Hamburg, Mailand, Londonund New York City. Christoph Kastenholz wurde mit derForbes-Auszeichnung im "30 unter 30"- Ranking, als branchenführendeJungunternehmer in der Kategorie "Media & Marketing" ausgezeichnetund ist Gewinner des HAMMA Awards 2018 in der Kategorie bestesHamburger Start-up Unternehmen.Den Abend läutete Hendrik Martens CCO des exklusivenInfluencer-Managements flow:fwd und Vorstand im BundesverbandInfluencer-Marketing e.V. mit einem Wissensquiz ein, gab Einblicke indie junge Branche, zeigte Besonderheiten und Gemeinsamkeiten desInfluencer-Marketings mit anderen Marketing-Disziplinen und gab einenkurzen Überblick über Influencer- und Marktstrukturen."Es ist essenziell für Marken und Agenturen die Arbeit mitInfluencern als eine Markenkooperation zu betrachten und nicht alseinfache Mediabuchung. Influencer sind einfach keine Banner undrichtig eingesetzt ermöglicht Infuencermarketing neue und effizienteKommunikations- und Upsale-Möglichkeiten", sagt Hendrik Martens vonflow:fwd.Doch was macht dieses Thema so besonders, welche Vorteile undwelche Schwierigkeiten bringt es mit sich?Im Anschluss gab Christoph Kastenholz in seinem knapp einstündigenVortrag nochmals tiefgreifende Einblicke in die Welt der Influencer."Influencer Marketing beginnt gerade erst sein Potential zuentfalten", so das Statement von Christoph Kastenholz zur Zukunft desInfluencer Marketings.Abgerundet wurde dieser Clubabend nach einer kurzen Fragerundeunter Leitung von Peter Brawand, Programmvorstand des Marketing ClubHamburg, in lockerer und entspannter Atmosphäre mit Drinks undintensiven Gesprächen rund um das Thema des Abends.Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit, zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deFacebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHInstagram: https://www.instagram.com/marketingclub_hh/Xing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburgPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell