"Influencer-Marketing-Trendreport 2020" von Reachbird geht in die zweite Runde - 15 Experten präsentieren ihre Top Influencer-Marketing-Trends für 2020 (FOTO)

München (ots) - Influencer Marketing ist gekommen, um zu bleiben! Doch wie wirdes in 2020 weitergehen? Die Influencer Marketing Plattform Reachbird.io wolltees genau wissen und hat 15 Experten aus werbetreibenden Unternehmen, Agenturenund Technologieanbietern sowie Influencer aus Deutschland, der Schweiz undÖsterreich nach ihren Influencer-Marketing-Trends für 2020 befragt.Zentrales Ergebnis des Influencer-Marketing-Trendreports: Das InfluencerMarketing wird zunehmend professioneller, sowohl auf Seiten der Influencer alsauch auf Seiten der Unternehmen. Themen wie Transparenz, Glaubwürdigkeit,langfristige Zusammenarbeit, Nischen-Influencer und hochwertiger Content liegenfür 2020 im Fokus der Experten. In den zahlreichen Praxisbeiträgen liefernMarketing-Experten und Influencer wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftigeEntwicklungen und bieten praxisbezogene Anregungen für eigeneInfluencer-Marketing-Initiativen.Die Top 10 Influencer-Marketing-Trends:1. Influencer nutzen ihre Netzwerke und erweitern ihren Einfluss2. Influencer-Relationship-Management wird ein fester Bestandteil inUnternehmen3. Die Zusammenarbeit von Influencern und Unternehmen wirdtransparenter, vertrauter und ehrlicher4. Influencer Marketing bewegt sich vom klassischen Product Placementhin zu strategischen Kampagnen5. Influencer werden zum Marktforschungstool6. Die Auswahl von Influencern wird noch datenbasierter7. Strategische Ziele und die Daten für Reportings werden messbarer8. Influencer Marketing breitet sich auf Plattformen wie TikTok undPinterest aus9. Athleten werden als authentische Meinungsführer verwendet10. Verlängerung von Content durch Paid Ads"Die Themen des Trendreport 2020 sind vielfältig und reichen vonCorporate-Influencer-Marketing über den Einfluss auf die politischeKommunikation bis hin zu neuen Social Media Plattformen. Das InfluencerMarketing hat sich deutlich weiterentwickelt: es wird professioneller,vielseitiger, durchdachter und nachhaltiger. Dadurch müssen Unternehmen dieVielseitigkeit dieser Disziplin noch besser verstehen und ihre strategischePlanung darauf ausrichten", empfiehlt Philipp Martin, CEO und Co-Founder vonReachbird.Zum Influencer-Marketing-Trendreport geht es hier:https://www.reachbird.io/de/influencer-marketing-trend-report-20/Über die Reachbird AG:Das 2015 in Liechtenstein gegründete Unternehmen bietet Marken und ihrenAgenturen den Zugang zum gesamten Influencer Marketing Eco-System. Reachbirdsteht dabei für die einzigartige Kombination aus Technologie, Know-how &Service, Research, Beratung sowie Trendentwicklung. Über die Technologie vonReachbird können Unternehmen und Agenturen, die jeweils zur Brand und Kampagnepassenden Social-Influencer auf Basis von Daten identifizieren und auswählen.Die KI-unterstützte Plattform steuert außerdem die gesamte Auslieferung, sowiedas Management der Kampagnen und ermöglicht detaillierte Analysen der Influencerund automatisierte Kampagnen-Reportings. Über die innovativeAll-in-One-Technologie hinaus, bietet Reachbird umfangreiche Services, wiestrategische Beratung und Kampagnenentwicklung sowie Marktforschung überSocial-Media. Globale Marken wie z.B. Coca-Cola, Lindt & Sprüngli, Mövenpick,Artdeco, Veltins sowie zahlreiche international agierende Agenturen wie z.B.Serviceplan und OMD setzen auf Reachbird.Unser Leitbild: Das Influencer Marketing Eco-SystemGründer & Geschäftsführer:- Benedikt Ess (Co-Founder & COO)- Julian Freese (Co-Founder & CMO)- Philipp Martin (Co-Founder & CEO)Standorte:- Reachbird AG, Industriering 3, 9491 Ruggell, Liechtenstein(Hauptsitz)- Reachbird solutions GmbH, Lothstraße 5, 80335 München,Deutschland- Über ein Partnernetzwerk ist Reachbird noch in Köln, Mailand,Wien, Barcelona, Madrid, Budapest und Dornbirn präsent