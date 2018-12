"Influencer Marketing-Trendreport 2019" von Reachbird.io / 15 Experten präsentieren ihre Top Influencer Marketing-Trends für 2019 (FOTO)

München (ots) -Zwischen Hype und Professionalisierung - wohin geht die Reise imInfluencer Marketing im Jahr 2019? Die Influencer Marketing-PlattformReachbird.io wollte es genau wissen und hat 15 Experten auswerbetreibenden Unternehmen, Agenturen und Technologieanbietern ausDeutschland, der Schweiz und Österreich nach ihren InfluencerMarketing-Trends für 2019 befragt. Auch Influencer kamen zu Wort.Zentrales Ergebnis des Influencer Marketing-Trendreports:Influencer Marketing wird weiter an Bedeutung gewinnen, aberInfluencer und Unternehmen befinden sich in einem Prozess derProfessionalisierung und müssen ihre Herangehensweise verändern. Inden zahlreichen Praxisbeiträgen liefern Marketing-Experten undInfluencer wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftigeEntwicklungen und bieten praxisbezogene Anregungen für eigeneInfluencer Marketing-Initiativen. Der Trend Report beinhaltet dabeiviele neuartige Ansätze, wie Influencer jenseits vom klassischenProduct Placement eingesetzt werden können.Die Top 10 Influencer Marketing-Trends 2019:1. Influencer werden zu Branded Content-Produzenten2. Influencer etablieren sich als neues Employer Branding-Tool3. Mehr als nur (bewegte) Bilder: Influencer setzen auf Podcasts4. Künstliche Influencer gewinnen an Bedeutung5. Influencer werden wertvolle Mitarbeiter für Produktentwicklung undMarktforschung6. Künstliche Intelligenz (KI) sorgt bei Fake Followern fürTransparenz7. Unternehmen etablieren Corporate Influencer8. Professionalisierung bei Legal & Payments9. Effizienz und Wirkungsmessung von Influencer Marketing-Kampagnenwerden zum Gradmesser10. Influencer und E-Commerce verschmelzen"Für Influencer Marketing gilt in 2019 ganz klar: Qualität vorQuantität. Die Professionalisierung schreitet bei Werbungtreibenden,Influencern, Agenturen und Dienstleistern weiter voran. Weiter werdenwir 2019 eine Vielzahl an neuen und überraschendenEinsatzmöglichkeiten für Influencer und das Marketings sehen, wieunser Trendreport belegt.", so Philipp Martin, CEO von Reachbird.Zum Gratis-Download des Influencer Marketing-Trendreports geht eshier https://goo.gl/CcbQnaÜber die Reachbird AG:Das 2015 in Liechtenstein gegründete Unternehmen bietetWerbekunden und Agenturen den Zugang zum gesamten InfluencerMarketing Eco-System. Reachbird steht dabei für die einzigartigeKombination aus Technologie, Know-how & Service, Research, Beratungsowie Trendentwicklung. Über die Technologie können Unternehmen undAgenturen die jeweils zur Brand und Kampagne passenden SocialInfluencer auf Basis von Daten identifizieren und auswählen. DieKI-unterstützte Plattform steuert außerdem die gesamte Auslieferung,sowie das Management der Kampagnen und ermöglicht detaillierteAnalysen der Influencer und automatisierte Kampagnen-Reportings. Überdie innovative All-in-One-Technologie hinaus, bietet ReachbirdWerbekunden und ihren Agenturen umfangreiche Services, wiestrategische Beratung und Kampagnenentwicklung sowie Marktforschung.www.reachbird.ioPressekontakt:Reachbird AGJulian FreeseMail: press@reachbird.ioFon: 089 45202384Original-Content von: Reachbird Solutions UG, übermittelt durch news aktuell