Influencer Marketing Guide: Schluss mit falschen Vorstellungen

Hamburg (ots) - Für Marken und Werbetreibende sind Influencer zueinem festen Bestandteil ihrer Kommunikationsmaßnahmen geworden. DieHamburger Kreativagentur elbdudler erlebt aber täglich, dassInfluencer Marketing immer noch in den Kinderschuhen steckt.Kampagnen mit unfreiwilligem Unterhaltungsfaktor, ungelenkeProduktplatzierungen und lieblose Konzepte sind hier eher derNormalzustand als die Ausnahme. Vor allem die "Big Player" tun sichmit der Implementierung schwer.Mit ihrem Influencer Guide will die Kreativagentur das ändern. Invier Kapiteln gibt sie einen umfassenden Überblick zum Thema undkonkrete Handlungsempfehlungen, wie Influencer sinnvoll in denMarketing Mix integriert werden können. elbdudler stellt hilfreicheTools vor, dokumentiert die richtigen KPI und gibt einenausführlichen Überblick zur Klassifizierung von Influencern. Außerdemerläutert elbdudler, durch welche Maßnahmen Influencer mehr seinkönnen als Reichweitenroboter, warum der größte Influencer nichtimmer die beste Wahl ist und warum viele Marken gerade eineneklatanten Fehler der Vergangenheit wiederholen. Der Guide sollinspirieren, Mut machen und einen Beitrag dazu leisten, das enormspannende Feld des Influencer Marketings weiter zuprofessionalisieren.Neugierig? Den Influencer Marketing Guide gibt es zum kostenlosenDownload unter https://influencerguide.elbdudler.de/