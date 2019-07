Influencer4help: FASHION MEETS CHARITY / Herzens-Projekte: HashMAG ruft zur Spendenaktion auf (FOTO)

Berlin (ots) -HashMAG ruft während der 9. HashMAG Blogger Lounge auf derBerliner Fashion Week zu mehr sozialem Engagement auf. MitInfluencer4help entsteht ab 01. September 2019 eine Plattform, aufder Influencer ihre Herzens-Projekte im Bereich Charity vorstellenund ihre Community zur Spendenaktion aufrufen können.Influencer4help ist eine Plattform für all diejenigen, die abseitsder Glitzer- und Glamour-Welt einen wichtigen Beitrag zumZusammenhalt unserer Gesellschaft leisten wollen. Auf der Websitewww.influencer4help.de können sich Blogger und Influencerregistrieren und ihre persönlichen Favoriten für sozialen Projektevorstellen. Die jeweiligen Hilfsorganisationen werden sowohl über dieSocial Media-Accounts von HashMAG sowie die der Influencervorgestellt - die Community wird so zur Spendenaktion aufgerufen.Gemeinsam mit der deutschen Influencer-Community unterstützt HashMAGdie jeweiligen Projekte und ruft ebenfalls zum Spenden auf - sobald250 EUR Spendenbetrag für das jeweilige Projekt erreicht sind - legtHashMAG pro Projekt nochmal eine dreistellige Summe oben drauf.HashMAG nutzt außerdem seine eigenen Netzwerke und wird alle Kunden,darunter Namenhafte Großunternehmen und Marktführer, über dieinfluencer4help Projekte informieren und so weit wie möglich miteinbinden.HashMAG setzt sich mit Influencer4help noch in diesem Jahr zumZiel, 20 soziale und gemeinnützige Projekte zu unterstützen. ObKindergarten, Schulbau in Afrika oder plastikfreie Ozeane: Vonlokaler Organisation bis internationaler NGO kann jede vom einzelnenInfluencer favorisierte Charity-Aktion vorgestellt und unterstütztwerden - JEDER kann aktiv werden und helfen!Pressekontakt:Hashmag GmbHLisa OlleschTel: 040/ 413307812lollesch@hashmag.dewww.hashmag.dewww.influencer4help.deOriginal-Content von: power4brands Cross Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell