Inflationsrate im Mai 2021 voraussichtlich +2,5 %

Wiesbaden (ots) - Verbraucherpreisindex, Mai 2021:+2,5 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)+0,5 % zum Vormonat (vorläufig)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Mai 2021:+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)+0,3 % zum Vormonat (vorläufig)WIESBADEN - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im Mai 2021 voraussichtlich +2,5 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber April 2021 voraussichtlich um +0,5 %.Die aktuelle Corona-Krise führte im Mai 2021 erneut zu Schwierigkeiten bei der Preiserhebung, da einige Güter am Markt nicht verfügbar waren. Hinweise zu den Auswirkungen des Lockdowns auf die Preiserhebung finden Sie in unserem Methodenpapier. Die Qualität der vorläufigen Gesamtergebnisse ist weiterhin gewährleistet.Die Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex sind neben weiteren Indikatoren zur Einordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch auf der Sonderseite Corona-Statistiken im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Die endgültigen Ergebnisse für Mai 2021 werden am 15. Juni 2021 veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.