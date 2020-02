Inflationsrate im Januar 2020 bei +1,7 % / Verbraucherpreise für Energieprodukte ziehen an: +3,4 % zum Vorjahresmonat

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, Januar 2020+1,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)-0,6 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Januar 2020+1,6 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)-0,8 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Januar 2020 bei +1,7 %.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken dieVerbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat Dezember 2019 um 0,6 %.Waren insgesamt teurer als ein Jahr zuvor durch Preisanstiege beiEnergieproduktenDie Preise für Waren insgesamt lagen im Januar 2020 um 2,0 % über denen desVorjahresmonats. Vor allem Energieprodukte verteuerten sich (+3,4 %) nach einemleichten Preisrückgang im Dezember 2019 (-0,1 %). Teurer als ein Jahr zuvorwaren im Januar 2020 insbesondere Kraftstoffe (+5,2 %) und Strom (+3,9 %). DieNahrungsmittelpreise erhöhten sich ebenfalls überdurchschnittlich (+2,3 %).Teurer waren besonders Fleisch (+6,2 %) und Obst (+6,0 %). Unter den Warenwurden zudem Zeitungen und Zeitschriften (+5,3 %) sowie Tabakwaren (+4,4 %)merklich teurer.Inflationsrate ohne Energie bei +1,5 %Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate im Januar 2020bei +1,5 % gelegen.Dienstleistungen insgesamt verteuerten sich binnen Jahresfrist um 1,5 %Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im Januar 2020 um 1,5 %gegenüber dem Vorjahresmonat. Hervorzuheben sind hier die steigenden Preise fürKfz-Werkstätten (+4,7 %) sowie für Leistungen sozialer Einrichtungen (+4,3 %).Die aufgrund des großen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushaltebedeutsamen Nettokaltmieten verteuerten sich um 1,4 %.Deutliche Preisrückgänge gegenüber Vormonat bei Pauschalreisen, Bahn undBekleidungIm Vergleich zum Dezember 2019 sank der Verbraucherpreisindex im Januar 2020 um0,6 %. Neben den saisonbedingten Preisrückgängen bei Pauschalreisen (-28,7 %),Bekleidung (-6,3 %) und Schuhen (-4,0 %) wirkte sich die Senkung derMehrwertsteuer für Bahnfahrkarten im Fernverkehr zum 1. Januar 2020 aus, wodurchdiese Preise um 10,0 % sanken.Weitere Informationen zur Verbraucherpreisstatistik bietet die Fachserie 17,Reihe 7 "Verbraucherpreise für Deutschland". Detaillierte Daten zurVerbraucherpreisstatistik können über die Tabellen Verbraucherpreisindex(61111-0004) und (61111-0006) sowie Harmonisierter Verbraucherpreisindex(61121-0002) und (61111-0004) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Verbraucherpreisstatistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 77www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4519015OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell