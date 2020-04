Inflationsrate im April 2020 voraussichtlich +0,8 %

Wiesbaden (ots) -Verbraucherpreisindex, April 2020: +0,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig) +0,3 % zum Vormonat (vorläufig)Harmonisierter Verbraucherpreisindex, April 2020: +0,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig) +0,4 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im April 2020 voraussichtlich 0,8 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber März 2020 voraussichtlich um 0,3 %.Die aktuelle Corona-Krise führte im April 2020 zu Schwierigkeiten bei der Preiserhebung, da einige Güter am Markt nicht verfügbar waren und es zum Teil Schwierigkeiten bei der Vor-Ort-Erhebung gab. Für Waren und Dienstleistungen, bei denen eine Erhebung nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war, wurden Preise nach verschiedenen Methoden fortgeschrieben oder - bei preisstabilen Gütern - Vormonatspreise übernommen. Die Qualität der vorläufigen Gesamtergebnisse ist damit weiterhin gewährleistet.Zur Sicherstellung eines europaweit einheitlichen Vorgehens in dieser besonderen Lage fand eine enge Abstimmung mit den Statistischen Landesämtern sowie mit dem europäischen Statistikamt Eurostat statt, wie fehlende Preise in der Ermittlung des (H)VPI methodisch zu behandeln sind.Nähere Informationen zu den Verfahrensweisen und zur Datenqualität im aktuellen Monat finden Sie im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Die endgültigen Ergebnisse für April 2020 werden am 14. Mai 2020 veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte: Verbraucherpreisstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 52, www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4584216OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell