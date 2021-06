Inflationsangst – verlieren wir alles?

die Nachricht schlechthin war in der vergangenen Woche die Inflationsrate in den USA. Der Hammer: Die Inflationsrate ist im Mai auf 5 % p.a. geklettert. Damit hat die Inflationsrate den höchsten Stand seit 2008 erreicht, als im August die damalige Finanzkrise die Börsen und die Finanzmärkte erschütterte. Die Inflationsrate in Deutschland hat noch moderate 2,5 % erreicht, wobei auch dieser Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



