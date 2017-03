Inflation und Niedrigzins erschweren den Vermögensaufbau / Experte empfiehlt Alternative Investmentfonds

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Wiesloch (ots) - Sachwertexperte Manfred Brenneisen betrachtet mitSorge die zunehmende Inflation in Deutschland und Europa beigleichzeitig anhaltend niedrigsten Zinsen. So lagen die Preise imMonat Februar in Deutschland um 2,2 Prozent über den Werten desVorjahreszeitraums. Für Europa wurde im Februar eine Inflationsratevon 1,98 Prozent ermittelt. Damit liegt die Inflation im Zielkorridorder Europäischen Zentralbank (EZB). In den USA, wo die Zinswendebereits eingeleitet wurde, liegt die Teuerungsrate bei zuletzt 2,74Prozent.Doch die expansive Geldpolitik lässt sich in Europa nicht soschnell zurückfahren. "Um die Konjunktur und die Kapitalmärkte nichtzu überlasten, kann die EZB ihre lockere Geldpolitik nur langsamzurückfahren", erläutert Brenneisen. "Die Zinsen werden also nocheine Weile niedrig bleiben. Für private Vermögen ist das einDesaster." Denn bei steigender Inflation und fehlender Verzinsungschmelzen diese immer schneller ab. Ein Vermögensaufbau sei beinegativer Realrendite kaum möglich. Vermögenden bleibe daher nur dieMöglichkeit auf renditestärkere Investments zu setzen.Aktieninvestitionen sind als Sachwertinvestitionen inproduzierende Unternehmen ein probates Mittel gegen inflationäreWirkungen auf das Vermögen. Allerdings sie sind heutzutage immerstärker abhängig von der Stimmung der Investoren. PsychologischeEffekte spielen eine immer größere Rolle. So sorgten die politischenUnsicherheiten durch das BREXIT-Votum, die Wahlen in den USA, dasReferendum in Italien oder die bevorstehenden Wahlen in Frankreichimmer wieder für Kursschwankungen. Neben den politischenUnsicherheiten bremsen auch verhaltene Konjunkturerwartungen dieKurse in Europa."Eine interessante Alternative seien Alternative Investmentfonds(AIF)", so Brenneisen, der auf 40 Jahre Erfahrung mitSachwertbeteiligungen zurückblickt. AIF sind vollregulierteBeteiligungen an konkreten Sachwerten wie Immobilien oderEnergieerzeugungsanlagen. Da diese anders als Wertpapiere immer aucheinen konkreten Nutzwert haben steigt ihr Wert mit der Inflation undschützt damit vor Inflationsverlusten. "Als Ergänzung undinflationsgesichertes Element sind AIFs und Vermögensanlagen mitSachwerten für ein langfristig ausgerichtetes Depot mit einem Anteilvon zehn bis zwanzig Prozent durchaus sinnvoll."Für alle renditestärkeren Investments wie Aktieninvestments oderAlternativen Investmentfonds gilt, dass eine höhere Rendite auch miteinem höheren Risiko einhergeht. "Die Erfahrungen der letzten Jahrezeigen, dass auch solide konzipierte Kapitalanlagen und großeAktienunternehmen unter Druck geraten können", stellt Brenneisenklar. "Die stärkere Regulierung der Kapitalmärkte in den letztenJahren schützt vor Missbrauch, aber nicht vor Marktentwicklungen. Dahilft nur eine breite Streuung über viele Investments in mehrerenmöglichst voneinander unabhängigen Anlageklassen." Auch deshalb seidie Ergänzung klassischer Wertpapierportfolios mit Aktien undRentenpapieren durch AIF und andere Sachwertinvestitionen sinnvoll.