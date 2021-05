Inflation und Goldpreis steigen – Handeln Sie!

Sie wissen, was ich von Bitcoin und anderen

Kryptowährungen

halte – nichts! Sie sind lediglich die besonders kuriose Spitze der

riesigen Spekulationsblase, die sich an den Finanz- und

Immobilienmärkten gebildet hat. Viele behaupten zwar,

Kryptowährungen seien das neue unabhängige Zahlungsmittel. Dass dem

nicht so ist, konnten Sie diese Woche wieder erleben.

Tesla-Gründer und bisheriger Bitcoin-Cheerleader

