Inflation steigt weiter – diese Aktie profitiert

die Inflationsrate in der Euro-Zone ist bei fast 5 % angekommen. In Deutschland beläuft sich die Rate bereits auf 5,2 %. In den USA ist die Inflationsrate nach Methoden aus dem Jahr 1990 bereits bei immerhin 10 % angekommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) allerdings beruhigt uns alle. Es sei alles nicht so schlimm, lesen Sie in den entsprechenden Beiträgen.



