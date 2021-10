Inflation schlägt noch schlimmer zu: Vorsicht

Liebe Leser,

die Krise greift um sich. Die Inflation steigt, in Deutschland erreichte sie zuletzt 4,1 %. Dies korrespondiert mit den US-Zahlen. Dort hat die Inflationsrate einen Wert von sogar 5,4 % erreicht. Es geht so weiter – die Zahlen steigen derzeit fast unaufhörlich. Ein Ende der Entwicklung ist und bleibt nicht in Sicht. Die Versprechen der Politik und der Zentralbanken klangen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung