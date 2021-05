Die Inflation kommt – oder sie ist da…

Liebe Leser, die Inflation ist da. In den USA ist die Inflationsrate zuletzt auf 4,2 % angesprungen. Dies hat die Aktienbörsen vorläufig erschüttert, wird aber den Siegeszug der Börsen nicht aufhalten. Die Preise an den Aktienbörsen sind vielmehr Teil der Inflation, da die Kurse in den ersten Wochen bzw. Monaten dieses Jahres überwiegend zweistellig anzogen. Dennoch sind die Inflationsraten, die auch in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!