Inflation ist keine Naturkatastrophe

Die Zentralbanken haben für einen gewaltigen Geldmengenüberhang

gesorgt, der sich nun in steigender Konsumgüter- und/oder Vermögenspreisinflation

entlädt. Wer US$, € & Co hält, dem drohen Verluste.

DIE ERKLÄRUNG DER GÜTERPREISINFLATION

Die Güterpreisinflation im Euroraum hat im Oktober 2021 4,1 Prozent erreicht

nach 3,4 Prozent im Vormonat und ist damit mehr als doppelt so hoch wie die

Güterpreisinflation von 2-Prozentpunkten, die die Europäische Zentralbank ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



