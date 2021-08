Inflation: So können Sie sich mit einem ETF absichern!

Es gibt weitere Beweise dafür, dass die Inflation zu einem ernsthaften Problem wird. Sie ist nicht nur vorübergehend, wie manche behaupten.

Nach Angaben des Bureau of Economic Analysis ist der Preisindex für Verbraucherausgaben, der so genannte PCE-Index, in dem im Juli endenden Jahr um 4,2 % gestiegen. Dies ist der höchste Anstieg seit Januar 1991.

