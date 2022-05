Inflation: Experten reagieren

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der SPDR S&P 500 ETF Trust SPY ist in den vergangenen Tagen um 0,6 Prozent niedriger gehandelt worden, nachdem das Arbeitsministerium in den USA einen Anstieg des Verbraucherpreisindexes um 8,3 Prozent für diesen Monat gemeldet hatte. Dies deutet darauf hin, dass die Inflation in der Nähe eines 40-Jahres-Hochs bleiben wird. Der Verbraucherpreisindex ist in den USA im April auf 8,3…