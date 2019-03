Inflation in China weiter unter Druck - Konjunktursorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

PEKING (dpa-AFX) - Eine in China weiterhin rückläufige Inflation untermauert jüngst schwache Wirtschaftsdaten des Landes.



Die Verbraucherpreise stiegen im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent, wie das Statistikamt am Wochenende in Peking mitteilte. Das ist zwar in etwa so viel wie Volkswirte im Durchschnitt erwartet hatten, doch ein Rückgang im Vergleich zu dem Januar-Plus von 1,7 Prozent. Sinkende Verbraucherpreise können ein Anzeichen eines nachlassenden Konsums sein. Gerade den will die chinesische Regierung angesichts der immer noch großen Exportabhängigkeit des Landes eigentlich stärken.

Die Erzeugerpreise stagnierten im Februar sogar fast. Sie legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch um 0,1 Prozent zu. Hier hatten Experten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Der geringe Preisauftrieb ist ein Zeichen einer schwächelnden Produktion Chinas, die unter dem Handelsstreit mit den USA leidet.

Das Ausmaß hatten bereits am Freitag Exportzahlen verdeutlicht. So waren die chinesischen Exporte im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat unerwartet stark um rund ein Fünftel eingebrochen. Die Importe fielen um 5,2 Prozent./mis