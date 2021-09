InflaRx-Aktie: Raus aus dem Kurskeller!

Nachdem die InflaRx-Aktie im Februar baden ging und im Frühjahr weiter an Wert verlor, dümpelte sie den Sommer über irgendwo in der Nähe der Bedeutungslosigkeit vor sich hin. Die meisten dürften das Biotech-Unternehmen, welches unter anderem an Medikamenten zur Behandlung von Krebs und Covid-19 arbeitet, schon völlig aus dem Blick verloren haben, nachdem es lange Zeit keine nennenswerten Meldungen mehr zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung