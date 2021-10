InflaRx-Aktie: Nicht schlecht, Herr Specht!

Die Aktie des Thüringer Biotech-Unternehmens InflaRx ist in dieser Woche förmlich explodiert. Am Donnerstag schnellten die Papiere an der Technologiebörse Nasdaq um mehr als 40 Prozent in die Höhe und erreichten Spitzenkurse von 5,24 US-Dollar (USD). Hierbei entstand eine große Kurslücke (Gap up) zwischen 3,00 und 3,64 USD.

Kaufempfehlung schiebt InflaRx-Aktie nach oben

