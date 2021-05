InflaRX-Aktie: Entwickelt sich da was?

Die InflaRX-Aktie hat gestern eine kleine Verschnaufpause in ihrer Abwärtsfahrt einlegen können und wieder etwas Boden gut gemacht. Heute war sie in Frankfurt mit einem Plus von 1,29 % bei 2,364 Euro in den Börsentag eingestiegen. Die Umsätze sind allerdings gering und liegen deutlich unter denen von Mitte Februar. Damals hatte die Aktie ihren Höchstwert von 5,313 Euro notiert. Insgesamt verbessert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!