Infiziert der Coronavirus jetzt auch Bitcoin und Co?

Zuletzt ging es an den Börsen dieser Welt abwärts. So verlor allein der Weltleitindex Dow Jones Industrial Averages (DJIA) rund 2.000 Punkte oder mehr als -6% in nur zwei Handelstagen. Das erinnert fast schon an die Kursbewegungen, wie wir sie sonst nur von unseren Kryptowährungen kennen. Leider scheinen sich diese inzwischen jedoch auch von dem Coronavirus-Fieber anstecken zu lassen.

