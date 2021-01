Infinity: Was macht der Markt?

Der Infinity-Kurs wird am 18.01.2021, 00:53 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 3.18 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Biotechnologie".

Unsere Analysten haben Infinity nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Infinity auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Buy"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Infinity zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Infinity bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Infinity-RSI ist mit einer Ausprägung von 9,42 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 32,85, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Infinity erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 171,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 16,04 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +155,75 Prozent im Branchenvergleich für Infinity bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,3 Prozent im letzten Jahr. Infinity lag 156,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Infinity?

Wie wird sich Infinity nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Infinity Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Infinity Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken