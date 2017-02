Infinitus von europäischer Autorität für Qualitätsinnovation gewürdigt

Prag (ots/PRNewswire) - Bei der kürzlich in Prag, TschechischeRepublik, abgehaltenen Preisverleihungszeremonie des QualityInnovation Award 2016 gewannen sechs chinesische Unternehmen,darunter Infinitus (China) Company Ltd., ein Mitglied der LKK HealthProducts Group (LKKHPG), sechs Preise für ihre sechs Projekte,darunter ein erster Preis und fünf Finalistenpreise. Dies ist daserste Mal, dass chinesische Unternehmen und ihre Projekte mit demQuality Innovation Award ausgezeichnet wurden.Foto: http://photos.prnasia.com/prnh/20170209/0861701022Bei dieser Veranstaltung - ein internationaler Wettbewerb zurBeurteilung von Qualitätsinnovation - darf jedes Land lediglich einProjekt in jeder Kategorie, in der es teilnimmt, empfehlen. Die vonChina für 2016 eingereichten Unternehmen und Projekte wurden vomchinesischen Verband für Qualität (China Association for Quality) ausüber 50 Unternehmen in mehr als 20 Branchen, darunter Luft- undRaumfahrt, Bahn und Öl, aus dem gesamten Land ausgewählt. Infinituserhielt den Preis "Internationaler Finalist in der KategorieInnovationen im Bereich Gesellschaft und Gesundheitswesen" für seinProjekt "Innovation bei Verarbeitungs- undQualitätskontrolltechnologien für die Produktion von pflanzlichenNutrazeutika".Nach dem rasanten Wachstum der chinesischen Wirtschaft seit derImplementierung seiner Reform- und Öffnungspolitik 1979, ist dieNeubelebung des gesamten Gesundheitssektors ein grundlegender Garantfür das beständige Wachstum des Landes. 2016 erließ der Staatsrat mitdem Plan Gesundes China 2030 einen Maßnahmenkatalog, der dieStrategien zum Aufbau eines umfassenden Umfeldes für den gesamtenGesundheitssektor beschreibt, unter gleichzeitiger Verbesserung derInnovationskraft großer Firmen sowie ihrer Wettbewerbsfähigkeit aufder internationalen Bühne. Infinitus, ein auf chinesische pflanzlicheGesundheitsprodukte spezialisiertes Unternehmen, hat ein etabliertesQualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem aufgebaut, das die gesamteIndustriekette abdeckt, die Robustheit seiner Produktionsprozesse unddie Qualitätskonsistenz seiner Produkte verbessert sowie ein hohesMaß an Prozesssteuerung und Automatisierung bei all seinenProduktionsprozessen implementiert. Auf diese Weise hat es sich alsTrendsetter in der gesamten pflanzlichen Gesundheitsbranche Chinasetabliert.Die Technologie des von Infinitus vorgelegten Produkts kommt invielen pflanzlichen Gesundheitsprodukten aus China zum Einsatz. Sieverbessert den Ausnutzungsgrad der Ausgangsstoffe für chinesischePflanzenheilmittel und verkürzt die erforderliche Zeit für dieProduktprüfung erheblich. Gleichzeitig verdoppelt sie dieProduktionseffizienz, was die Energiemenge für die Produktion unddamit die Emissionen reduziert. Allein die Steigerung der Heilwirkungder Endprodukte rechtfertigt die Investition und die Aufmerksamkeit,die dieser Technologie zuteilwird."Die Auszeichnung ist ein Ansporn seitens internationalerOrganisationen für Infinitus, seinen Weg der konstanten, auf hoheQualität ausgerichteten Innovation weiter zu verfolgen", erklärteHerr Harry Yeung, Leitender Vizepräsident von LKKHPG. "Sie wirdInfinitus motivieren, die Produktionsprozesse und -technologienweiter zu verbessern, um Verbraucher in China und im Ausland mithochwertigen chinesischen pflanzlichen Gesundheitsprodukten zubeliefern."Weitere Informationen zum Quality Innovation Award:www.qualityinnovation.orgWeitere Informationen zur LKK Health Products Group: www.lkkhpg.comFolgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/lkkhpgPressekontakt:Carol Dong+86 20 3816 8847Carol.Dong@infinitus-int.comOriginal-Content von: LKK Health Products Group, übermittelt durch news aktuell