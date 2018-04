Infiniti baut Elektro-Hingucker

mid Groß-Gerau – Auch Infiniti steigt in die Entwicklung einer komplett neuen Plattform für elektrifizierte Autos ein. Das erklärte Firmen-Chef Roland Krueger am Rande der Auto China in Peking. Maßgeblich beeinflusst wird sie vom Q Inspiration Concept Car, das schon deutliche Hinweise auf die neue Designsprache von Infiniti für die Ära des autonomen Fahrens und der Elektrifizierung gibt.

Der Stromer soll als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.