Infineon zeigt sich zuversichtlich?

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Infineon, denn nicht nur überzeugten die Aktienkurse, auch zeigt sich der Firmenchef äußerst positiv was die Zukunftsaussichten des Unternehmens betrifft. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Infineon und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Überzeugendes Chartbild! Ein Blick in das aktuelle Chartbild des Halbleiterherstellers Infineon bereitet derzeit wenig Sorgen, denn in den letzten 52 Wochen sind Kursgewinne von rund 36 Prozent zu verzeichnen. Auch die Aussichten lassen auf Kursanstiege hoffen, wenn sich die Gewinne eigentlich auf den Zeitraum bis Anfang Oktober letzten Jahres beschränken und die Aktie seitdem nicht mehr aus ihrer Seitwärtsbewegung herausgekommen ist.

Experten sind überzeugt! Viele Experten sind bei Infineon der Meinung, dass sich der Ausbau von Positionen lohnen könnte, da Infineon als Zulieferer der Automobilindustrie einer der Profiteure der E-Mobilität sei.

Keine Übernahme! Den in der letzten Zeit vermehrt aufkommenden Übernahmegerüchten ist Firmenchef Reinhard Ploss laut der „Frankfurter Allgemeinen“ sehr bestimmt entgegengetreten. „Infineon hat als eigenständiges Unternehmen für mich die größte Logik“, so sagte er. Und auch von der Tendenz zum autonomen Fahren werde Infineon profitieren: „Ohne Infineon wird sich kein Fahrzeug autonom bewegen können“, meint Ploss.

Werden sich die Erwartungen von Infineon tatsächlich bestätigen? Wir halzten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

