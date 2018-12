Infineon: Das war es noch lange nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Neben Deutschland ist Österreich der einzige Standort, an dem Infineon laut eigener Aussage „die Kompetenzen für Forschung und Entwicklung, Fertigung und globale Geschäftsverantwortung bündelt“. Und das hat Folgen, positive, wie die Kleine Zeitung berichtet. Ein Plus von elf Prozent um 416 auf 4201 Beschäftigte im laufenden Jahr sei der bisher höchste Zuwachs in der Geschichte des Unternehmens gewesen. Der Umsatz von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.