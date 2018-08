Infineon und Alibaba wollen chinesische Firmen digitalisieren

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Infineon will an der Digitalisierung chinesischer Kleinbetriebe verdienen, zusammen mit dem chinesischen Internetriesen Alibaba.



Ziel sei es, Smart-Life- und Smart-Industry-Anwendungen gemeinsam auf den Weg zu bringen, teilte der Chiphersteller am Donnerstag mit. Der Zugang zu Alibaba Cloud solle für Kleinfirmen und Einzelpersonen schneller, kostengünstiger und verlässlicher werden. Kleinbetriebe könnten dann ihre Produktion digital abwickeln.