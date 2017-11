Infineon: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon konnte am Dienstag wieder etwas aufsatteln. Die Aktie legte um satte 2,3 % zu und näherte sich damit wieder der aus charttechnischer Sicht sehr wichtigen Marke von 24 Euro. Hier könnte sich, so die Experten, eine Hürde befinden. Zudem würde Infineon dann wieder die Aufwärtstrendgerade überwinden, die im Zuge des Kursanstieges seit Anfang September konstruierbar ist. Damit wäre das charttechnische Bild von einem starken Aufwärtstrend wieder intakt. Gleichwohl zeigt sich die Aktie am heutigen Mittwoch wieder etwas schwächer und muss gut 1 % abgeben.

Auf wirtschaftlicher Seite gibt es Positives zu vermelden. Denn: Die Aktie dürfte davon profitieren, dass es einen stärkeren Boom bei Halbleitern gibt. Dies jedenfalls erwartet Infineon selbst und kann damit die Stimmung nach insgesamt schwächeren Quartalszahlen möglicherweise retten. Jedenfalls sind 70 % der Bankanalysten der Meinung, dass Infineon „kaufenswert“ sei. Nur 30 % wollen „halten“, niemand denkt über einen „Verkauf“ nach. Die Aktie hat nach einem Rutsch von 4,90 % innerhalb einer Woche wieder das aktuelle 15-Jahres-Hoch bei 24,51 Euro im Visier.

Technische Analysten: Aufwärtstrend intakt

Technische Analysten sehen unverändert einen starken Aufwärtstrend. Die Aktie sei in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen oberhalb des jeweiligen gleitenden Durchschnittskurses angesiedelt. Neue Tops sind aus dieser Sicht möglich!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.