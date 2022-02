Infineon setzt mehr um als erwartet - Ergebnis übertrifft ebenfalls Prognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Eine weiter hohe Nachfrage nach Halbleitern hat dem Chiphersteller Infineon einen besser als erwartet ausgefallenen Start in das seit Oktober laufende Geschäftsjahr beschert. Die Erlöse stiegen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 (30. September) im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent auf 3,16 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Donnerstag in Neubiberg mitteilte. Das Segmentergebnis, das Infineon als Maß für den operativen Gewinn verwendet, stieg im Vergleich zum Vorquartal um 16 Prozent auf 717 Millionen Euro. Damit lagen Umsatz und operativer Gewinn sowohl über der Prognose des Unternehmens als auch den Erwartungen der Analysten. Die Marge stieg zum Vorquartal um 2,2 Prozentpunkte auf 22,7 Prozent./jcf/zb